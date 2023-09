POL-PDWIL: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Orsfeld (ots) - Am Abend des 24.09.2023 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 257 zwischen den Ortschaften Orsfeld und Seinsfeld. Gegen 18:15 Uhr befuhr ein mit zwei Personen besetzter Pkw die Bundesstraße in Fahrtrichtung Orsfeld. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, ehe es im Straßengraben zum Liegen ...

mehr