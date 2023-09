POL-PDWIL: Vermisstensuche im Bereich Longkamp - Polizeihubschrauber und Suchhunde im Einsatz

Daun (ots) - Im Zeitraum 22.09.2023 bis 25.09.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu den Schulen im Dauner Stadtgebiet. Hier wurde in die Realschule+ in der Schulstraße in Daun eingebrochen. Im Inneren des Anwesens wurden die Räumlichkeiten durchsucht und vorgefundene Laptops und Bargeld entwendet. Im Bereich des Thomas-Morus-Gymnasiums versuchten die Täter ebenfalls in das Anwesen einzudringen, was ihnen ...

