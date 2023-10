Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Pkw entwendet - Einbruch in Schule - Fahrräder entwendet

Fulda (ots)

Kennzeichen entwendet

Eichenzell. Von einem schwarzen VW Passat, der auf einem Parkplatz in der Munkenstraße geparkt war, entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochabend (25.10.) und Donnerstagmorgen (26.10.) die beiden Kennzeichen "FD-JK 2405". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw entwendet

Gersfeld. Von einem Grundstück in der Bergstraße in Altenfeld entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch (25.10.), zwischen 19 Uhr und 21.15 Uhr, einen roten Opel Agila. Das Fahrzeug wurde am Donnerstag (26.10.) am Gersfelder Bahnhof wieder aufgefunden.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Einbruch in Schule

Fahrräder entwendet

Einbruch in Einfamilienhaus

Pedelec entwendet

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell