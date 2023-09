Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vollendeter und versuchter Einbruch in Gaststätte

Hückelhoven-Baal (ots)

In der Nacht von Montag (04. September), 23.55 Uhr, auf Dienstag (05. September), 9 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang zum Verkaufsraum einer an der Aachener Straße gelegenen Gaststätte. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie eine leere Kasse sowie ein Sparschwein mit Kleingeld. Am frühen Dienstagmorgen (05. September) versuchte zudem eine bislang unbekannte männliche Person, gegen 03.45 Uhr gewaltsam in ein Cafe am Pastor-Bauer-Platz einzudringen. Der Betreiber des Cafes hatte bei der Öffnung des Ladenlokals am Vormittag an der Tür Hebelspuren entdeckt und daraufhin die Videoaufzeichnungen der zurückliegenden Nacht eingesehen. Hierauf war der versuchte Einbruch zu erkennen. Der Täter war zwischen 25 und 40 Jahre alt und trug einen Kapuzenpulli. Die Kriminalpolizei überprüft nun Tatzusammenhänge und hat bereits die Ermittlungen aufgenommen.

