POL-HS: Handtasche aus E-Mobil gestohlen

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am 04. September (Montag) war eine Frau gegen 16 Uhr mit ihrem E-Mobil im Ziegelweiherpark unterwegs, um ihren Hund auszuführen. Als sie in der Nähe des Rosengartens das Tier von der Leine lassen wollte und sich hierfür bückte, fuhr von hinten ein bislang unbekannter Radfahrer an ihr vorbei und griff nach der Handtasche der 72-Jährigen, die in einem im vorderen Bereich des E-Mobil angebrachten Korbs lag. Hierbei verlor der Dieb die Kontrolle über sein Rad und stürzte Es gelang ihm jedoch, seine Flucht mit der Handtasche der Erkelenzerin fortzusetzen. Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt und von kräftiger Statur. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Hose und einem hellblauen T-Shirt bekleidet. Bei der gestohlenen Handtasche handelte es sich um eine rote Kunststoffumhängetasche, in der sich neben einer schwarzen Geldbörse mit Bargeld und diversen persönlichen Ausweisdokumenten auch ein weißes Mobiltelefon der Marke Samsung befand. Personen, die Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

