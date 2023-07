PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Korrektur zu Pressemeldung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

In den heute veröffentlichten Pressemeldungen ist ein Fehler enthalten.

In Meldung Nr. 4 "Mit Pkw auf Bahngleise gefahren" muss es heißen:

"...setzte seine Fahrt noch circa 200 Meter auf den Gleisen fort." (zuvor fälschlicherweise "2000 Meter")

Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen. Hier die korrekte Meldung im Ganzen:

4. Mit Pkw auf Bahngleise gefahren,

Oberursel, Hohemarkstraße, 30.07.2023, gg. 00.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Sonntag geriet in Oberursel ein Autofahrer auf die Gleise der U-Bahn, was neben einem Schaden an dem Pkw auch eine temporäre Sperrung der Strecke zur Folge hatte. Gegen Mitternacht befuhr ein 89-jähriger Mann aus Bonn mit seinem Audi die Lahnstraße. Als der Senior nach links in die Hohemarkstraße abbiegen wollte, fuhr er stattdessen am dahinterliegenden Bahnübergang auf das angrenzende Gleisbett. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt noch circa 200 Meter auf den Gleisen fort. Letztendlich entstanden dabei an dem Audi diverse Schäden im Bereich der Räder und des Unterbodens, was zur Folge hatte, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Gleise blieben glücklicherweise unbeschädigt, sodass die Bahnstrecke im Anschluss wieder freigegeben werden konnte. Die Höhe des Sachschadens am Audi des Bonners wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell