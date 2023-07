PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ vermisste Person aus psychiatrischer Klinik in Oberursel wieder da +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bezugnehmend auf die Vermisstenmeldung eines 59-jährigen Mannes vom 30.07.2023, welcher aus einer Klinik in Oberursel abgängig war, kann mitgeteilt werden, dass der Vermisste in den Abendstunden des heutigen Sonntags im Stadtgebiet Frankfurt angetroffen wurde. Der Gesuchte wurde nach medizinischer Abklärung zurück in die Fachklinik verbracht.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell