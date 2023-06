POL-HRO: 51-jährige Frau in Rostock vermisst

Rostock (ots) - Am Nachmittag des heutigen Donnerstags kam es gleich in mehreren Bereichen Rostocks zu Verkehrsunfällen, die zu erheblichen Stauerscheinungen im Berufsverkehr führten. Ein Unfall ereignete sich gegen 12:55 Uhr in der Hamburger Straße. Eine 62-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Hamburger Straße in Fahrtrichtung Schutower Kreuz. An der Einmündung Hamburger Straße/Schwarzer Weg übersah die Frau das ...

