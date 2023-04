Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Vorläufige Festnahme von Fahrraddieben - Polizei sucht Geschädigte

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (12.04.2023) wurden in Norderstedt zwei tatverdächtige Personen vorläufig festgenommen und müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen meldete sich um 03:25 Uhr ein Anwohner aus Harksheide bei der Polizei und teilte seine nächtlichen Beobachtungen mit. Der Zeuge konnte zwei Personen beobachten, die mit einem Winkelschleifer die Schlösser zweier Fahrräder durchtrennten.

Während mehrere Beamte des Polizeireviers Norderstedt den Tatort aufsuchten, traf eine Streifenwagenbesatzung zwei verdächtige Personen in unmittelbarer Nähe zum Tatort mit den Fahrrädern an. Diese führten im Rucksack noch das Tatwerkzeug mit.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um einen 30- und 31-jährigen Norderstedter, die vor Ort noch vorläufig festgenommen wurden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde den Männern rechtliches Gehör geboten und beide im Anschluss aus den kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie werden sich nun in einem Verfahren des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei die geschädigten Eigentümer der Fahrräder. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke MTB sowie ein Mountainbike des Herstellers Giant. Der Wert der jeweiligen Räder dürfte bei knapp 1.000 Euro liegen.

Die Polizei in Norderstedt bittet um Hinweise zur Eigentümerin oder zum Eigentümer und nimmt diese unter der Telefonnummer 040 - 52806 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell