POL-HS: Turbolader aus Transportfahrzeug ausgebaut

Erkelenz (ots) - Am 04. September (Montag) war eine Frau gegen 16 Uhr mit ihrem E-Mobil im Ziegelweiherpark unterwegs, um ihren Hund auszuführen. Als sie in der Nähe des Rosengartens das Tier von der Leine lassen wollte und sich hierfür bückte, fuhr von hinten ein bislang unbekannter Radfahrer an ihr vorbei und griff nach der Handtasche der 72-Jährigen, die in einem im vorderen Bereich des E-Mobil angebrachten Korbs ...

