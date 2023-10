Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Leichtverletzte Pkw-Fahrerin:

Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Haunetal befuhr am Freitagmorgen (27.10.), gegen 09:05 Uhr, die Bundesstraße 62 aus Niederaula kommend in Richtung Berliner Straße. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet der Pkw ins Schleudern und prallte anschließend gegen einen Laternenmast. Die Dame verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Pkw kommt von der Fahrbahn ab:

Am Freitag (27.10.), gegen 22:20 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis die Bundesstraße 324 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Neuenstein. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort abtransportiert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Gefertigt: PHK Eberhardt, Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell