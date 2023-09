Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Hiddenhausen (ots)

(jd) In der Nacht zu Montag (18.9.) kam es an der Flurstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 42-järhige Hiddenhauserin bemerkte um 9.30 Uhr Beschädigungen an ihrem Fahrzeug: An der Motorhaube, der hinteren Tür, der Stoßstange sowie dem Kotflügel befanden sich frische Unfallspuren. Das Fahrzeug hatte die Frau am Vorabend gegen 19.00 Uhr an der Flurstraße abgestellt. Auf der Fahrbahn befanden sich frische Reifenspuren mit Erdanhaftungen, die von der Flurstraße in den Müllerweg führten. Ob der Verursacher dieser Reifenspur mit dem Unfall in Verbindung steht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden an dem Hyundai liegt bei rund 5000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

