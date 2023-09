Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto touchiert Radfahrer - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Bünde (ots)

(jd) Ein 14-jähriger Bünder fuhr am Montag (18.9.), um 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Junkersstraße in Richtung der Straße Im Wiesengrund. An der dortigen Einmündung beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein weißer Kleinwagen auf der Straße Im Wiesengrund und bog nach links in die Junkersstraße ab. Dabei touchierte der bisher unbekannte Fahrer des Autos den Hinterreifen des Fahrrads. Dadurch stürzte der 14-Jährige auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde der Bünde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er dieses in Begleitung seines Erziehungsberechtigten wieder verlassen. Der bisher unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet daher diesen bisher unbekannten Autofahrer, sich unter 05221/8880 zu melden. Auch Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, ich zu melden.

