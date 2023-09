Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden E-Bike - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gegen 10.00 Uhr stellte ein 56-jähriger Herforder am Samstag (16.9.) sein E-Bike am Alten Markt in Herford ab. Mittels eines Schlosses sicherte er das Rad, ehe er kurz ein Geschäft betrat. Nachdem der Mann wenige Minuten später zurückkam, fehlte von seinem E-Bike samt Schloss jede Spur. Das graue E-Bike der Marke Fischer hat einen Wert von 1400 Euro. Auf dem Gepäckträger waren zwei schwarze Satteltaschen angebracht. Zudem ist der Sattel mit blauem Panzertape geklebt. Die Polizei Herford bittet daher Zeugen, die Angaben zum Verbleib des E-Bikes machen können oder den Vorfall am Samstagvormittag in der Herforder Innenstadt beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell