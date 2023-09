Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Wohnung ein - Bargeld und Schmuck entwendet

Herford (ots)

(jd) Die kurze Abwesenheit der Eigentümer nutzten bisher unbekannte Täter am Samstag (16.9.), um in eine Wohnung an der Radewiger Straße einzudringen. Die 39-jährige Wohnungseigentümerin verließ mit ihrer Familie gegen 15.30 Uhr das Mehrfamilienhaus. Als sie um 17.00 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Wohnungstür Beschädigungen aufwies. Im Inneren haben der oder die Unbekannten offensichtlich sämtliche Räume und Schränke auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Einen Tresor, der sich zuvor im Schlafzimmer befand, nahmen die Unbekannten komplett an sich - darin befand sich Bargeld in fünfstelliger Höhe. Zudem stellte die 39-Jährige fest, dass diverse Schmuckstücke und ein Kinderroller fehlten. Wie es den Unbekannten gelang, in das Mehrfamilienhaus zu gelangen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet daher mögliche Zeugen, die am Samstag zwischen 15.30 und 17.00 Uhr im Bereich der Radewiger Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell