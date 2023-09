Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Lagerraum ein- Hochwertige Werkzeuge mitgenommen

Enger (ots)

(sls) Der Eigentümer einer Firma an der Bielefelder Straße bemerkte am Donnerstagmorgen (14.9.) gegen 09.00 Uhr, dass Unbekannte in die Büro- und Lagerräume eingedrungen waren. Bei Betreten der Büroräume stellte der Geschädigte fest, dass diverse Deko auf dem Boden lag, die sich vorher auf einer Fensterbank befanden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass im hinteren Bereich ein Fenster geöffnet wurde und dadurch die Deko auf den Boden fiel. Aus den Räumen nahmen die Täter verschiedene neuwertige Werkzeuge der Marke Makita mit. Hierbei handelt es sich um Geräte, die noch in den Originalkoffern aufbewahrt wurden. Der geschätzte Wert der Werkzeuge liegt bei ca. 1.200 Euro. Anschließend verließen die Täter das Gebäude in unbekannte Richtung. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder auch möglichen Verbleib der Werkzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

