Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern- Beteiligte gesucht

Bünde (ots)

(sls) Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (14.9.) auf dem Radweg der Osnabrücker Straße ist das Verkehrskommissariat auf der Suche nach einem unfallbeteiligten Jugendlichen. Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 12-jähriges Mädchen die Osnabrücker Straße in Richtung Sachsenstraße. Im Bereich der Hausnummer 85 kamen der Bünderin beabsichtigten zwei Radfahrer das Mädchen zu überholen. Trotzdem die 12-Jährige äußerst rechts auf dem Radweg befand, touchierte der erste Radfahrer das Mädchen während des Überholvorganges. Hierdurch stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich im Armbereich und Gesicht. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Mindener Krankenhaus gebracht werden. Der beteiligte Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sturz der Bünderin zu kümmern. In wie weit dieser den Zusammenstoß überhaupt bemerkte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der jugendlichen Fahrer wird beschrieben mit ca. 16-17 Jahren und war zum Unfallzeitpunkt dunkel gekleidet. Der zweite Radfahrer hielt ebenfalls nicht an der Unfallstelle an. Das Verkehrskommissariat bittet die beteiligten Radfahrer, sich auf der Polizeidienstelle persönlich oder telefonisch unter der Nummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell