Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Geschädigten

Herford (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstag (12.9.), um 11.00 Uhr einen Verkehrsunfall. An der Straße Vorm Holzschlinge fuhr demnach ein BMW von einem Parkplatz in Richtung Schwarzenmoorstraße. Am dortigen Fahrbahnrand parkte zeitgleich ein graues Fahrzeug, dessen linkes Heck mit der rechten Fahrzeugfront des BMW kollidierte. Der BMW-Fahrer kam seinen Pflichten jedoch nicht nach, sondern setzte seine Fahrt fort. Der Zeuge verständigte die Polizei und gab das Kennzeichen sowie eine Personenbeschreibung an. Die Beamten trafen an der Halteranschrift in Löhne einen 89-jährigen Mann an. Das beschriebene Fahrzeug wies entsprechende Unfallspuren auf. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 2000 Euro. Das Kriminalkommissariat Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den Fahrer des an der Straße Vorm Holzschlinge geparkten Fahrzeugs, das mutmaßlich im Bereich des linken Hecks beschädigt wurde, sich unter 05221/8880 zu melden. Auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug machen können, ebenfalls unter der genannten Telefonnummer Kontakt mit der Polizei Herford aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell