Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche auf Campingplatz

Marsberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag 18 Uhr und Donnerstag 16:20 Uhr haben Einbrecher diverse Campingwagen und -hütten auf einem Campingplatz in der Padberger Straße und Am Weiher angegangen. Insgesamt schlugen die Unbekannten sieben Mal zu. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

