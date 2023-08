BPOLD-B: 19 Personen nach unerlaubter Einreise entdeckt: Fahrzeug im Acker festgefahren

Frankfurt (Oder) (ots) - Dienstagvormittag nahm die Bundespolizei einen Mann in Frankfurt (Oder) fest, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Gegen 11:25 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen Reisenden in einem Taxi mit polnischem Kennzeichen an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder). Bei der Prüfung seiner Personalien kam heraus, dass gegen den 47-jährigen polnischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft ...

