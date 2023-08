Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Per Haftbefehl Gesuchter im Taxi unterwegs

Frankfurt (Oder) (ots)

Dienstagvormittag nahm die Bundespolizei einen Mann in Frankfurt (Oder) fest, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Gegen 11:25 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen Reisenden in einem Taxi mit polnischem Kennzeichen an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder). Bei der Prüfung seiner Personalien kam heraus, dass gegen den 47-jährigen polnischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorliegt. Der Mann war wegen illegalem Anbau, Herstellung und Handel mit Betäubungsmitteln in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Der Gesuchte hat noch eine Restfreiheitsstrafe von rund einem Jahr und sechs Monaten (535 Tage) zu verbüßen.

Die Beamtinnen und Beamten verhafteten den 47-jährigen Polen und brachten ihn in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell