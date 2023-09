Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche in Kindergärten- Bargeld als Diebesgut

Bünde (ots)

(sls) Zu gleich zwei Einbrüchen kam es in der Nacht zu Donnerstag in Bünde an der Virchowstraße und am Frühlingsweg. Nach bisherigen Ermittlungen betraten unbekannte Täter das Gelände eines Kindergartens am Frühlingsweg und beschädigte diverse elektronische Sicherungseinrichtungen an der Gebäudewand. Anschließend brachen die Täter die Haupteingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dazu wurden sämtliche Türen, Schränke und Schubladen geöffnet. Als Diebesgut nahmen die Unbekannten Bargeld mit. In der selben Nacht wurde ein Fenster bei einem weiteren Kindergarten an der Virchowstraße aufgebrochen. Nachdem auch dort die Täter alle Räumlichkeiten durchsuchten, wurde eine Geldkassette aufgebrochen und daraus Bargeld in drei-stelliger Höhe mitgenommen. Neben dem Bargeld nahmen die bislang Unbekannten eine Digitalkamera und ein Laptop (in Tasche) aus den Büroräumen mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell