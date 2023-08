Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße

Auto kollidiert mit E-Roller - Eine Person verletzt

Coesfeld (ots)

Am 16.08.2023, gegen 21.40 Uhr, befuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Coesfeld die Dülmener Straße in Coesfeld in Fahrtrichtung Dülmen. Sie beabsichtigte links auf den Druffels Weg abzubiegen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 55-jähriger E-Scooterfahrer aus Coesfeld die Dülmener Straße in Richtung Innenstadt Coesfeld.

Beim Abbiegen kollidierte die Autofahrerin mit dem E-Scooterfahrer und es kam zum Unfall. Der 55-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

