POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet / Coffee with a Cop in Coesfeld

Bei herrlichem Sonnenschein fand gestern am 15.08.2023 von 10.00 bis 16.00 Uhr die Veranstaltung "Coffee with a Cop" in der Coesfelder Innenstadt statt. Wir durften viele Bürgerinnen und Bürger auf ein Heißgetränk einladen und bei uns begrüßen.

Es wurden viele Gespräche geführt... nette, interessante, fremdsprachige, lustige, berührende, bewegende... Die Themen reichten von Kriegserlebnissen aus der Ukraine, Verlust eines Angehörigen, über Lebensgeschichten, Berufswunsch Polizist, Anzeigenerstattung, Hinweis auf Verkehrsproblematiken, bis hin zum Selfie mit Kindern und das Anschauen des Streifenwagens.

Sprachbarrieren konnten überwunden und Hemmschwellen in Kontakt mit der Polizei zu treten abgebaut werden.

Auch unser aufgestelltes "RESPEKT" Plakat (welches wir im Rahmen des Landesprojekts "POLIZEIarbeit ist WERTEarbeit" entworfen haben und welches ebenfalls in der Polizeiwachen aushängt) fand Beachtung und war hier und da der Türöffner für Gespräche oder deren Inhalt.

Polizistinnen und Polizisten aus unterschiedlichen Bereichen der Polizei waren vor Ort. Auch der Abteilungsleiter der Polizei Coesfeld, Thomas Eder, ließ sich die persönliche Teilnahme an der Veranstaltung nicht nehmen und erfreute sich vieler vielseitiger Gespräche.

Wir blicken demnach auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurück, die wir auf jeden Fall wiederholen möchten.

