Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/Autofahrer nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem Mountainbike und einem grauen VW Golf am Dienstag (15.08.) gegen 14.15 Uhr sucht die Polizei den Fahrer des Autos. Ein Radfahrer befuhr mit seinem Mountainbike den Radweg der Seppenrader Straße in Richtung Lüdinghausen. Als er sich in Höhe der Industriestraße befand, bog der graue Golf nach rechts ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Mountainbike. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort ohne die Feststellung seiner Person und die Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen bzw. der Autofahrer werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

