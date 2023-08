Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Dietrich-Bonhoeffer-Ring/Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben

Coesfeld (ots)

Unmittelbar nach dem Diebstahl einer Geldbörse hat ein männlicher Tatverdächtiger an einem Geldautomaten mit der gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben. Am Montag (14.08.) stahl der Tatverdächtige einer Lüdinghauser Seniorin während eines Einkaufs im Aldi-Markt gegen 10 Uhr ihre Geldbörse aus der Handtasche, die diese in ihrem Einkaufswagen abgestellt hatte. Als sie bezahlen wollte, stellte sie an der Kasse den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Unmittelbar im Anschluss an den Diebstahl, hob der Tatverdächtige an einem Geldautomaten in der nebenan befindlichen Sparkasse einen vierstelligen Bargeldbetrag ab. Dabei konnte der Tatverdächtige videografiert werden. Personenbeschreibung: ca. 180 cm groß, schlank, runde Brille, bekleidet mit einem grünen Parka, einer beigen Hose, grünem Badescap, Mundschutz Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang noch einmal darum Geldbörse während eines Einkaufs nicht unbeaufsichtigt zu lassen und körpernah zu tragen. Täglich gehen bei der Polizei Anzeigen wegen Taschendiebstahls ein. Seien Sie vorsichtig!

