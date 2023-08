Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Adolf-Meyer-Straße

Falscher Polizeibeamter - Trickbetrüger erfolgreich

Coesfeld (ots)

In Angst versetzte ein bislang unbekannter Täter einen Senior aus Coesfeld am Telefon und gelangte so an Geldkarten und Bargeld.

Der Unbekannte gab sich am Telefon als Kriminalbeamter aus Coesfeld aus. Es seien drei Bulgaren nach einem Einbruch festgenommen worden. Ein Täter sei noch flüchtig. Weiterhin gibt der Betrüger an, habe man das Handy des Täters im Wohngebiet des Seniors geortet. Zur Vorsicht forderte der angebliche Polizist ihn auf, einen Kochtopf mit Alufolie einzudecken und seine EC-Karten, sowie seine Wertgegenstände in den Kochtopf zu legen. Anschließend solle er den Kochtopf vor das Haus stellen, damit dieser von der Kriminalpolizei in Obhut genommen werden könne. Nachdem er den Kochtopf vor das Haus gestellt habe, solle er sich sofort in Deckung begeben, da die Täter allesamt bewaffnet gewesen sein sollten.

Der Coesfelder kam den Anweisungen des Betrügers nach und stellte einen Kochtopf mit Geldkarten und Bargeld gegen 20.00 Uhr vor seinem Haus ab. Gegen 21.00 Uhr, sei der Topf dann weg gewesen.

Im Laufe des Abends sei ihm das Vorgehen immer komischer vorgekommen, sodass er nach einiger Zeit doch den Notruf gewählt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02541-140.

Bitte reden Sie mit Ihren Angehörigen und Bekannten über die gängigen Betrugsmaschen.

