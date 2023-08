Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Aulendorf

Unbekannter beschädigt zwei Autos und flüchtet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 12.08.2023, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr zwei geparkte Autos auf der Straße Aulendorf in Billerbeck.

Laut der Spurenlage am Unfallort, kollidierte der unbekannte Fahrzeugführer mit einem am Fahrbahnrand geparkten grauen Ford. Durch die Wucht des Aufpralls verschob sich der Ford und stieß gegen einen dahinter geparkten Volvo. Beide Autos wurden beim Unfall beschädigt.

Danach entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell