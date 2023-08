POL-COE: Ascheberg, Herbern, Forsthövel-Lohmannstraße / Hundewelpen gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Durch das Aufhebeln einer Nebeneingangstür gelangten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (13.08.) in eine Bäckereifiliale im Edeka-Markt. Weitere Beschädigungen konnten an einer Fensterscheibe im Eingangsbereich festgestellt werden. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten sämtliche Behältnisse und Auslagen. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (12.08.) 19.30 ...

