Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand gegen Festnahme/ Einbruch/ Ladendieb/ Schranke beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Die Besatzung eines Streifenwagens kontrollierte am frühen Dienstagmorgen gegen 0:20 Uhr auf einem Parkplatz hinter einem Baumarkt an der Hohe Steinert ein parkendes Auto. Am Steuer saß ein 32-jähriger Mann aus Lüdenscheid. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Nachdem die Beamten den 32-Jährigen darüber in Kenntnis setzten, wurde dieser unmittelbar aggressiv und versuchte, den Motor seines Wagens zu starten. Die Einsatzkräfte mussten ihn aus dem Auto ziehen, da sich der Mann gegen eine Festnahme sperrte. Nachdem er gefesselt war, trat er in Richtung der Polizisten. Der Mann kam in den Polizeigewahrsam und erhielt zudem eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Er blieb jedoch dienstfähig. (schl)

Unbekannte sind zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen in einen Rohbau an der Wiesenstraße eingebrochen. Sie entwendeten Kabelmüll und Elektrokabel.

Ein Ladendetektiv beobachtete am Montagnachmittag in einem Discounter an der Hohen Steinert einen mutmaßlichen Ladendieb. Der Mann packte seinen Rucksack voll mit Lebensmitteln und verschwand an der Kasse vorbei in Richtung Ausgang. Dort sprach ihn der Mitarbeiter an. Darauf schubste ihn der Mann weg, verpasste ihm einen Schlag und rannte nach draußen. Der Ladendetektiv verfolgte ihn, verlor ihn jedoch am Berufskolleg aus den Augen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei eine verdächtige Person, die sich in einer Einfahrt verstecke. Er brachte sie richtigerweise mit dem vielen Polizeifahrzeugen in Verbindung, die er im Wohngebiet gesehen hatte. Der wahrscheinlich etwa 36-jährige Mann ohne festen Wohnsitz und mit unbekannter Nationalität hatte nur noch einen kleinen Teil seiner Beute dabei. Den schwarzen Rucksack muss er unterwegs weggeworfen oder versteckt haben. Die Polizeibeamten nahmen ihn vorläufig fest und schrieben eine Anzeige wegen eines räuberischen Diebstahls.

Unbekannte haben am Sonntagabend oder in der folgenden Nacht die Schrankenanlage des Mitarbeiterparkplatzes einer Firma an der Loher Straße beschädigt. Die Schranke wurde verbogen und die Verkleidung des Schrankenmotors aufgebrochen. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell