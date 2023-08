Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Heinrichstraße/Streifenwagen beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen Streifenwagen der Polizei beschädigten bislang unbekannte Täter am Samstagabend (12.08.) in Dülmen. Im Rahmen eines Einsatzes war der Streifenwagen zwischen ca. 21 und 22 Uhr auf der Heinrichstraße geparkt. Auf dem Weg zum nächsten Einsatz stellten die Polizisten zunächst fest, dass eine Fensterdichtung der Frontscheibe beschädigt war. Nach dem zweiten Einsatz zeigte das Reifendruckkontrollsystem einen Druckverlust an. Es konnte ein Metallteil im Reifen festgestellt werden. Nach dem Einsatz an der Heinrichstraße meldete sich ein Zeuge bei den eingesetzten Beamten, der an der Anschrift zwei Jugendliche beobachtet hatte. Auf der Anfahrt der Polizei zu Heinrichstraße waren den Polizisten zwei bekannte Jugendliche aufgefallen. Die Polizei prüft nun, ob die Jugendlichen für die Beschädigungen am Streifenwagen verantwortlich sind. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

