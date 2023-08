Coesfeld (ots) - In Angst versetzte ein bislang unbekannter Täter einen Senior aus Coesfeld am Telefon und gelangte so an Geldkarten und Bargeld. Der Unbekannte gab sich am Telefon als Kriminalbeamter aus Coesfeld aus. Es seien drei Bulgaren nach einem Einbruch festgenommen worden. Ein Täter sei noch flüchtig. ...

