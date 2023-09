Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch - Tür hält Gewalteinwirkung stand

Herford (ots)

(jd) Am Freitag (15.9.) verließ ein 48-jähriger Herforder um 8.00 Uhr seine Doppelhaushälfte am Milanweg und verschloss die Eingangstür. Als seine 11-jährige Tochter gegen 14.30 Uhr nach Hause kam, stellte sie fest, dass sich die Tür nur schwer aufschließen und öffnen ließ. Die Eigentümer informierten daraufhin die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass sich an drei Stellen an der Eingangstür kaum wahrnehmbare Spuren befanden, die darauf hindeuteten, dass der oder die unbekannten Täter hier mittels eines Werkzeugs versuchten, die Tür zu öffnen. Da die Tür der Gewalteinwirkung standhielt und sich nicht öffnen ließ, ließen sie von dem Gebäude ab. Der Sachschaden an der Tür liegt bei rund 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruchsversuch oder dem oder den unbekannten Täter machen können, um Kontaktaufnahme unter 05221/8880.

