Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vier Verkehrsunfälle im Bereich Bad Hersfeld (3 x) und Kirchheim (1 x)

Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag (27.10.), gegen 16.20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 27 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, als eine 20-jährige Ronshäuserin bei einem Fahrstreifenwechsel mit ihrem Pkw mit einer polnischen Sattelzugmaschine eines 63-jährigen Ukrainers zusammenstieß. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Freitag (27.10.) kam es in der Reichsstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 31-jähriger Friedewalder befuhr die Reichsstraße in Richtung stadtauswärts / Frankfurter Straße und versuchte dort zu wenden. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem Pkw eines 40-jährigen Hersfelders. Der Hersfelder, sowie eine 11-jährige Mitfahrerin des Friedewalders, wurden leicht ververletzt. Der Pkw des Hersfelders war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 13.000 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Freitag (27.10.), gegen 15.35 Uhr, befuhr eine 46-jährige Hersfelderin mit ihrem Pedelec den Hubertusweg, um anschließend in die Heinrich-von-Stephan Straße einzubiegen. Dabei kam sie zu Fall und stürzte, so dass sie mit einem Krankenwagen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An dem Pedelec entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag (27.10.), gegen 12.15 Uhr, kam in der Hauptstraße in Kirchheim zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, als ein 60-jähriger Ahlener beim Ausparken mit seinem Kastenwagen gegen den Pkw einer 55-jährigen Kirchheimerin fuhr, welcher geparkt war. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro.

Gefertigt: Hübner, PHK, Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell