POL-OH: Körperverletzung auf Kirmes mit mehreren verletzten Personen

Bebra (ots) - Am Donnerstag (26.10.), zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Bebra, auf dem dortigen Parkplatz eines Discounters in der Bismarckstraße. Eine 60-jährige Frau aus Bebra parkte ihren PKW Ford, Farbe: Orange, auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte ihren PKW beim Aus-oder Einparken und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ...

mehr