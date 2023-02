Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim -Unbekannter löst Großeinsatz der Polizei aus

Pforzheim (ots)

Schussgeräusche durch einen noch unbekannten Mann im Pforzheimer Stadtteil Buckenberg haben am Dienstagabend die Polizei in Atem gehalten.

Über den Notruf wurde der Polizei gegen 19:25 Uhr mitgeteilt, dass sich eine männliche Person im Bereich der Haidachstraße aufhalten solle, welche soeben mit einer Pistole in die Luft geschossen habe. Die Polizei war umgehend mit mehreren Streifen vor Ort. In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnte eine Schreckschusswaffe sowie eine einstellige Anzahl an leeren Patronen auf einer Freifläche vorgefunden und sichergestellt werden. Der mutmaßliche Schütze war nicht mehr vor Ort. Es liegen jedoch konkrete Hinweise zu einer Person vor. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen der Person. Der Polizeiposten Pforzheim-Buckenberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Christian Koch, Pressestelle

