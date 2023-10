Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nach Unfall geflüchtet

In der Nacht auf Montag verursachte ein Unbekannter in Biberach hohen Sachschaden.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 19.30 Uhr und Montag, 8 Uhr war ein Unbekannter im Krummen Weg in Richtung Gaisentalstraße unterwegs. Dort streifte er einen Opel. Der parkte am rechten Fahrbahnrand. Am Opel entstand ein Schaden an der kompletten linken Fahrzeugseite. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel. 07351/4470. Den Schaden am Opel schätzt sie auf 6.000 Euro. Den Lackspuren zufolge war der Verursacher wohl mit einem roten oder orangen Fahrzeug unterwegs.

++++2030611 (JS)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell