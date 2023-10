Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Sonntag 21 Uhr und Montag 0.45 Uhr am Oberen Eselsberg in der Albert-Einstein-Allee. Ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten in ein Gebäude, in der eine Bank den Geldautomaten aufgestellt hat. An der Gebäuderückseite hebelten sie ...

mehr