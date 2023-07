POL-PPRP: Geschwindigkeitskontrollen im August 2023

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (26.07.2023), zwischen 01:00 und 06:00 Uhr, brach ein bislang Unbekannter zwei in der Erich-Reimann-Straße abgestellte Autos auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder im Tatzeitraum im Bereich der Erich-Reimann-Straße verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

