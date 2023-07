Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl und Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (26.07.2023) waren eine 13-Jährige und ihre ebenfalls 13-jährige Freundin gegen 16:30 Uhr in der Rhein-Galerie unterwegs, als sie von einer fünfköpfigen Gruppe etwa gleichaltriger Jungen angesprochen wurde. Einer der Jungs riss der 13-Jährigen plötzlich ihre Kappe vom Kopf und rannte los. Die Geschädigte rannte ihm hinterher, woraufhin der Junge die Kappe verlor und die Geschädigte diese wieder an sich nehmen konnte. Daraufhin gingen die beiden Mädchen in ein Bekleidungsgeschäft in der Rhein-Galerie, wo es zu einem erneuten Aufeinandertreffen mit der Gruppe kam. Hier versuchte der Junge erneut, die Kappe an sich zu nehmen. Als dies misslang, schlug er der 13-Jährigen mehrmals ins Gesicht. Außerdem spuckten er und ein weiterer Junge in Richtung der Geschädigten und ihrer Freundin. Durch eine Mitarbeiterin des Geschäftes wurden die Täter dem Laden verwiesen.

Der erste Täter wird folgendermaßen beschrieben: circa 11-14 Jahre alt, circa 1,55 Meter groß, braune, kurze gegelte Haare, gelb-blau gestreiftes Trikot, dunkelblaue Jeans.

Der zweite Täter war in etwa gleichalt und ebenfalls circa 1,55 Meter groß. Er trug eine auffällige Kappe mit blauen Blumen.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die Identität der Täter geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell