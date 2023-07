Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hinweise erbeten - Unfall in der Brunckstraße

Ludwigshafen (ots)

In der Brunckstraße kam es am 26.07.2023, gegen 14:30 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Das meldete der 24-jährige Radfahrer einige Zeit nach dem Unfall der Polizei. Es sei an einer Einmündung zum Zusammenstoß gekommen, als er vom Fahrradweg nach rechts und das Auto nach links abbiegen wollten. Der junge Mann stürzte daraufhin und wurde durch den Unfall verletzt. Er begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Ob das Auto von einer Frau oder einem Mann gefahren wurde, ist nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere aber auch die Fahrerin oder den Fahrer des Autos, sich unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

