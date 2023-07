Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Die Hilfsbereitschaft einer 83-Jährigen wurde am Mittwoch (26.07.2023, gegen 18:20 Uhr) ausgenutzt. Sie wurde in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße von einer Frau angesprochen und nach dem Preis für eine Ware gefragt. Gerne wollte die Seniorin helfen und beantwortet die Frage sowie mehrere Nachfragen geduldig. Auch in einem weiteren Gang sprach die unbekannte Frau, die in Begleitung einer weiteren Frau gewesen sein soll, die 83-Jährige erneut an und verschwand dann unvermittelt.

An der Kasse musste die Seniorin schließlich den Diebstahl ihres Geldbeutels feststellen. Im Portemonnaie befanden sich rund 120 Euro. Die Frau beschrieb sie als etwas korpulenter und mit hochfrisiertem kurzen Haar.

Wir bitten Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sich zu melden. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann nähere Angaben zu der unbekannten Frau oder ihrer Begleiterin machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

