Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Person bricht in Werkstatt ein und fährt mit Fahrzeug davon: Einsatz von Polizeihubschrauber und Fährtensuchhund

Unterwellenborn (ots)

In der zurückliegenden Nacht war neben einem Fährtensuchhund auch der Polizeihubschrauber zur Absuche in Unterwellenborn eingesetzt. Hintergrund war, dass mutmaßlich kurz nach Mitternacht ein Einbruch in eine Firma/ Werkstatt in der Großkamsdorfer Straße stattfand. Weiterhin flüchtete der Einbrecher dann mit einem auf dem Gelände abgestellten PKW. Als die Geschädigten die Umstände bemerkten, informierten sie die Polizei. Sodann ergaben sich umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einsatz des Fährtensuchhundes sowie des Polizeihubschraubers. Die Suchmaßnahmen führten zunächst jedoch nicht zum Erfolg. Kurze Zeit später konnte der Einbruch in die besagte Werkstatt anhand der vorgefundenen Spuren zweifelsfrei bestätigt werden, darüber hinaus wurde auch der abgestellte (Flucht-)PKW in Unterwellenborn festgestellt. Im Rahmen der Spurensuche und -sicherung ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern daher an.

