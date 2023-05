Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bedrohung von Kindern mit einer Schreckschusswaffe

Wurzbach (ots)

Am Abend des 26.05.2023 wurde die Polizei darüber informiert, dass es -auch bereits in den zurückliegenden Tagen- zu Beleidigungen und Bedrohungen mit einem waffenähnlichen Gegenstand gegenüber zweier Kinder gekommen sein soll. Dies geschah in Wurzbach im Bereich der Lehestener Straße. Nach Befragung der Kinder sowie derer Eltern konnten die möglichen Täter, welche Nachbarn der Kinder sind, genannt werden. Nach erfolgter Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde am Folgetag die Wohnung der Beschuldigten durchsucht. Bei dieser Durchsuchung gab einer der Beschuldigten eine Schreckschusswaffe heraus. Diese wurde als mögliches Tatmittel durch die Polizei beschlagnahmt. Die 66-jährige sowie der 68-jährige Beschuldigte müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

