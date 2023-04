Polizei Essen

POL-E: Essen: 71-Jährige verliert Kontrolle über ihren PKW und landet in der Ruhr - Zahlreiche PKW beschädigt

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig:

Am Sonntag (16. April) gegen 15:40 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei gemeldet, dass sich am Promenadenweg ein PKW in der Ruhr befinden soll.

Als die alarmierten Beamten eintrafen, befand sich ein weißer Opel Corsa im Wasser - nur das Fahrzeugdach ragte heraus. Die 71-jährige Fahrerin hatte sich bereits selbstständig aus dem Opel befreien und zurück ans Ufer schwimmen können. Dort wurde sie zunächst von Passanten betreut und anschließend von einem RTW. Vorsorglich wurde die Frau aus Heiligenhaus zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor soll die 71-Jährige beim Ausparken die Kontrolle über ihren Corsa verloren, dabei zahlreiche weitere PKW beschädigt haben und anschließend in die Ruhr gefahren sein.

Der PKW wurde von einem Abschleppdienst aus dem Wasser geborgen und anschließend sichergestellt. Für die Dauer der Bergung des Fahrzeugs wurde der Promenadenweg in beide Richtungen gesperrt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest war negativ. Es liegen keine Hinweise auf einen medizinischen Notfall vor. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt und eine "Überprüfung der Eignung und Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen" bei der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde angeregt./SoKo

