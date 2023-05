Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 18-Jähriger geschubst und geschlagen: Tatverdächtige werden im Rahmen der Fahndung festgestellt

Saalfeld (ots)

Nach einem Vorfall am Montagnachmittag in Saalfeld ermittelt die Polizei aufgrund des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung. In einem Park nahe der Jahnstraße soll es unter mehreren Kindern/ Jugendlichen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Mutmaßlich wurde ein 18-Jähriger durch mehrere Jungen und Mädchen im Alter von 14 bis 28 Jahren aufgrund einer vorangegangenen Streitigkeit geschubst und geschlagen. In der Folge fiel der Jugendliche, den bisherigen Ermittlungen zufolge, Treppenstufen hinunter und verletzte sich an einer dort befindlichen Metallstange. Mehrere der mutmaßlich Beschuldigten konnten im Rahmen der Fahndung identifiziert werden- die Ermittlungen dauern an.

