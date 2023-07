POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Die Hilfsbereitschaft einer 83-Jährigen wurde am Mittwoch (26.07.2023, gegen 18:20 Uhr) ausgenutzt. Sie wurde in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße von einer Frau angesprochen und nach dem Preis für eine Ware gefragt. Gerne wollte die Seniorin helfen und beantwortet die Frage sowie mehrere Nachfragen geduldig. Auch in einem weiteren Gang sprach die unbekannte Frau, die in Begleitung einer weiteren Frau gewesen sein soll, die 83-Jährige erneut ...

mehr