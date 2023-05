Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zeugen gesucht - Unfallverursacherin nach Zusammenstoß mit Kind flüchtig

Odenthal (ots)

Am Samstag (27.05.) erschien eine Mutter in Begleitung ihres 6-jährigen Sohnes bei der Polizeiwache in Bergisch Gladbach und machte Angaben darüber, dass ihr Sohn am Vortag von einer unbekannten Fahrzeugführerin mit einem dunkelblauen Pkw angefahren wurde.

Das Kind befand sich am Vortag (26.05.) gegen 19:00 Uhr in der Straße In den Hesseln im Ortsteil Voiswinkel und betrat während des Spielens unvermittelt die Straße. Hierbei überrollte der Pkw-Reifen den Fuß des Jungen.

Die unbekannte Fahrerin vergewisserte sich daraufhin bei dem 6-Jährigen, ob alles in Ordnung sei und entfernte sich kurz darauf unerlaubt vom Unfallort. Im weiteren Verlauf musste sich der Junge jedoch trotz seiner zuvor getätigten Aussage gegenüber der Pkw-Fahrerin in ambulante ärztliche Behandlung begeben.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Informationen zu diesem Verkehrsunfall oder der flüchtigen Pkw-Fahrerin machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (ch)

