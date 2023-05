Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannte werfen mehrere Mülltonnen auf die Fahrbahn

Völklingen-Heidstock (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:15 Uhr hat eine bis dato unbekannte dreiköpfige Personengruppe mehrere gelbe Tonnen auf die Fahrbahn der Gerhardstraße, des Haldenwegs sowie der Straße In der Pottaschdell in 66333 Völklingen geworfen. In der Pottaschdell wurden zudem mehrere Ziegel eines dort ansässigen Unternehmens auf die Fahrbahn geworfen. Durch die Tat wurde die Straßen teilweise blockiert und zudem nicht unerheblich verunreinigt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu Tat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020.

