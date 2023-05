POL-RBK: Kürten - Erneut Zigarettenautomat aufgebrochen und vollständig geleert

Rösrath (ots) - In der Nacht zum heutigen Dienstag (30.05.) wurde die Polizei um kurz vor 03:00 Uhr zu einer Tankstelle in der Oswald-von-Nell-Breuning-Straße alarmiert, nachdem dort unbekannte Täter versucht hatten, eine Glastür zu zerstören. Als die Polizisten eintrafen, waren die Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizisten fanden eine ...

mehr